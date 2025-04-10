نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فرانكفورت الألماني يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة مفاوضات وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الساعات الأخيرة، أنباءً قوية عن وجود مفاوضات ورغبة من جانب إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي هداف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشر مؤخرا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود اتفاق بين إدارة فرانكفورت لضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حقيقة رحيل وسام أبو علي للدوري الألماني

وحرص دوت الخليج الرياضي على حسم التكهنات وكشف الحقائق بالتواصل مع إدارة نادي فرانكفورت الألماني للتأكد من حقيقة رحيل نجم الأهلي.

وأكد كريستيان بيزل، المنسق الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" لا أعلم من أين تأتي هذه الأنباء".

وتابع:" سأكرر لك الجواب نحن في الأساس لا نعلق على شائعات الانتقالات، بغض النظر عن اللاعب".

على جانب آخر، تواصل إدارة النادي الأهلي تدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

واقترب مسؤولي القلعة الحمراء من حسم صفقة التعاقد مع أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، لضمه مؤخرا إلى صفوف الفريق لتدعيم الأهلي في مونديال الأندية.

