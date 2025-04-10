نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات الجولة الواحدة والثلاثين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يشتعل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2024/2025، في ظل المنافسة المحتدمة بين الثلاثي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة الواحدة والثلاثين.

ويتصدر الفريق الكتالوني صدارة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المرتبة الثانية برصيد 63 نقطة، ويحل أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 60 نقطة.

‎ترتيب الدوري الإسباني



‎• برشلونة 67 نقطة

‎• ريال مدريد 63 نقطة

‎• أتلتيكو مدريد 60 نقطة

‎• أتلتيك بلباو 54 نقطة

‎• فياريال 48 نقطة

‎• ريال بيتيس 48 نقطة

‎• سلتا فيجو 43 نقطة

‎• ريال سوسيداد 41 نقطة

‎• رايو فاليكانو 40 نقطة

‎• مايوركا 40 نقطة

‎• خيتافي 39 نقطة

‎• إشبيلية 36 نقطة

‎• أوساسونا 35 نقطة

‎• فالنسيا 34 نقطة

‎• جيرونا 34 نقطة

‎• إسبانيول 32 نقطة

‎• ألافيس 30 نقطة

‎• ليجانيز 28 نقطة

‎• لاس بالماس 26 نقطة

‎• بلد الوليد 16 نقطة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 25 هدفًا.

2- كيليان مبابي، ريال مدريد، 22 هدفًا.

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 15 هدفًا.

4- رافينها، برشلونة، 13 هدفًا.

5- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 13 هدفًا.

6- أيوزي بيريز، فياريال، 12 هدفًا.

7- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 11 هدفًا.

8- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

9- سورلوث، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

10- لوكيباكيو، إشبيلية، 11 هدفًا.