نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: الونش أقرب لـ الأهلي من الزمالك.. لكن الصفقة لم تُحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانضمام للنادي الأهلي مع بداية الموسم.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: محمود الونش أنهى أموره مع الأهلي منذ فترة كبيرة، ولكن لم يحسم الأحمر قراره النهائي بتفعيل العقد من عدمه، بسبب عدم استعادة مستواه حتى الآن.

وتابع كريم رمزي، أن مسئولي الأهلي أكدوا أن الونش اختيار أفضل بسبب الخبرات والقيمة بالإضافة لأنه سيأتي لاعب حر

وأضاف كريم رمزي، أن محمود الونش أقرب للأهلي من الزمالك لكن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، والأمر ليس مثل صفقة زيزو التي انتهت وحسمت تماما.

وأردف رمزي عن خسارة الزمالك من ستيلينبوش: الكونفدرالية بطولة سهلة إلى حدما والزمالك والمصري كانا مرشحين للفوز بها، وخروجهما من الدور ربع النهائي أمس، هو شيء سيء ومحزن للكرة المصرية.

واختتم كريم رمزي: الزمالك فرط في البطولة، ورغم كل الأحداث التي حدثت إلا أنها ليست مبررا للخروج، وألوم على كل اللاعبين الذين شاركوا أمس وجميعهم يتحملوا المسئولية.