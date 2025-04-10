نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي والهدافين قبل مباراة الاتحاد ضد العروبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي لتوسيع الفارق مع منافسه الهلال، وذلك عندنا يستضيف العروبة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين.

موعد مباراة الاتحاد ضد العروبة

يلتقي العميد مع العروبة، مساء اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب دوري روشن السعودي



‎• الاتحاد 62 نقطة.

‎• الهلال 57 نقطة.

‎• النصر 54 نقطة.

‎• القادسية 52 نقطة.

‎• الأهلي 49 نقطة.

‎• الشباب 46 نقطة.

‎• التعاون 37 نقطة.

‎• الاتفاق 36 نقطة.

‎• الرياض 34 نقطة.

‎• الخليج 33 نقطة.

‎• الخلود 31 نقطة.

‎• ضمك 28 نقطة.

‎• الفيحاء 26 نقطة.

‎• العروبة 26 نقطة.

‎• الأخدود 23 نقطة.

‎• الفتح 23 نقطة.

‎• الوحدة 20 نقطة.

‎• الرائد 18 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي



‎• كريستيانو رونالدو لاعب النصر – 21 هدفًا.

‎• عبد الرزاق حمدالله لاعب الشباب – 18 هدفًا.

‎• كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة – 18 هدف

‎• إيفان توني لاعب أهلي جدة – 17 هدفًا.

‎• خوليان كينيونيس لاعب القادسية – 15 هدفًا

‎• ميتروفيتش لاعب الهلال – 12 هدفًا.

‎• موسي بارو لاعب التعاون – 12 هدفًا.

‎• ميزياني ماوليدا لاعب الخلود – 12 هدفًا.

‎• جورج نكودو لاعب ضمك – 11 هدفًا.

‎• أوباميانج لاعب القادسية – 11 هدفًا.

‎• حسام عوار لاعب الاتحاد – 10 أهداف.

‎• جورجينيو فينالدوم لاعب الاتفاق – 10 أهداف.

‎• عبد ال سالم لاعب الخليج – 10 أهداف.

‎• -ستيفن بيرجوين لاعب الاتحاد – 10 أهداف.

‎• سيرجي سافيتش لاعب الهلال – 9 أهداف