نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ضد العروبة اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق العروبة اليوم الخميس الموافق العاشر من ابريل الحالي في لقاء مرتقب بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد العروبة

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد ضد العروبة مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعروبة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.