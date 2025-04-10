نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام العروبة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة العروبة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد العروبة

يلتقي العميد مع العروبة، مساء اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام العروبة

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، أوناي

هيرنانديز.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، حسام عوار.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة ومتفوقًا بفارق 5 نقاط عن الهلال الثاني، بينما يتواجد العروبة في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

وتنقل مباراة الاتحاد والعروبة عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.