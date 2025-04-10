نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الخميس الموافق 10 إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت

ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام وآينتراخت فرانكفورت،اليوم الخميس 10 إبريل على ملعب توتنهام هوتسبير.

وستنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة التاسعة مساء، في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي، وستنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت عبر قناة beIN Sports 2.