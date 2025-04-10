نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ضمك ضد الوحدة في دوري روشن والقتوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره فريق الوحدة اليوم الخميس الموافق 10/4/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد ضمك ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة ضمك ضد الوحدة

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة ضمك ضد الوحدة مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والوحدة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.