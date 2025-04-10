الرياضة

موعد مباراة الشباب ضد الخلود اليوم في دوري روشن والقتوات الناقلة

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موعد مباراة الشباب ضد الخلود اليوم في دوري روشن والقتوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الخلود اليوم في دوري روشن والقتوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره فريق الخلود اليوم الخميس الموافق 10 ابريل الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد الخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة والساعة 6:50 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:50 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والخلود

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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