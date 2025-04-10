نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الخلود اليوم في دوري روشن والقتوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره فريق الخلود اليوم الخميس الموافق 10 ابريل الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد الخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة والساعة 6:50 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:50 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والخلود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.