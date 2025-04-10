نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لمتابعة مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي وذلك لمتابعة نجومه المتألقين سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي تحديدا النجوم العالمين أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم النصر.

تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

نجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 96 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 82 نقطة في حين احتل الأهلي المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة وجاء الهلال في المركز الثاني برصيد 57 نقطة ويليه النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي:

- الشباب والخلود الساعة 6 إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- ضمك والوحدة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد والعروبة الساعة 8 مساء بتوقيت مصر