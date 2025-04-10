نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار في الزمالك بعد صدمة الكونفدرالية.. مطالب بإقالة بيسيرو والتعاقد مع مدرب محلي فورًا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت الأصوات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك المطالبة بضرورة إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في أعقاب الخروج المؤلم من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الخسارة أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور ربع النهائي.

مطالب بإقالة بيسيرو والتعاقد مع مدرب محلي

ويؤكد عدد من أعضاء المجلس أن استمرار بيسيرو على رأس الجهاز الفني لم يعد مجديًا، في ظل تراجع الأداء والنتائج، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود مدرب محلي قادر على التعامل مع الوضع الفني والنفسي للفريق، خصوصًا بعد تضاؤل فرص المنافسة في بطولات الموسم الجاري.

ويعتمد هذا الاتجاه على أن الفريق خرج من المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بشكل شبه نهائي، ولم يتبق له سوى بطولة كأس مصر كأمل وحيد لإنقاذ الموسم، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الإدارة لاتخاذ قرارات سريعة قد تُعيد التوازن للفريق قبل فوات الأوان.

وكان الزمالك قد ودع بطولة الكونفدرالية بعد الهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام ستيلينبوش بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، علمًا بأن مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا انتهت بالتعادل السلبي، مما منح الفريق الجنوب أفريقي بطاقة التأهل لنصف النهائي.

هذا وتترقب الجماهير البيضاء قرار الإدارة النهائي بشأن مستقبل بيسيرو، وسط حالة من الغضب والاستياء من استمرار النتائج السلبية للفريق في الموسم الحالي.