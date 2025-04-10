نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس يطلق مبادرة "لمّ الشمل الزملكاوي": جلسة حاسمة في منزله لإنقاذ النادي من الانهيار! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الكابتن أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، دعوة عاجلة لجميع رموز ورؤساء النادي السابقين من أجل التكاتف وتوحيد الجهود في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على أن الأوضاع داخل القلعة البيضاء وصلت إلى مستوى بالغ من الخطورة بسبب تفكك الصفوف والصراعات الداخلية.

أيمن يونس يطلق مبادرة "لمّ الشمل الزملكاوي"

وأوضح يونس، خلال مداخلة له عبر قناة "أون سبورت" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن نادي الزمالك يمر بفترة صعبة للغاية، تتمثل في تفريغ الفريق من أبرز لاعبيه، مما ينذر بمستقبل غامض إذا لم يتم التدخل بشكل فوري ومسؤول.

وقال: "نادي الزمالك كيان عريق وتاريخه لا يُستهان به، ولذلك أدعو من خلال هذا المنبر جميع رؤساء النادي السابقين للجلوس على طاولة واحدة، لمناقشة سبل إنقاذ النادي وتجاوز هذه المرحلة الحرجة."

وكشف يونس عن نيته اتخاذ خطوات عملية خلال الأيام المقبلة، حيث أكد أنه سيتواصل شخصيًا مع عدد من الرموز المؤثرة في تاريخ النادي، وهم: حسين لبيب، وممدوح عباس، ومرتضى منصور، والدكتور كمال درويش، وذلك لعقد جلسة عاجلة تضمهم جميعًا.

وأضاف: "سأقوم بدعوتهم إلى منزلي يوم السبت أو الأحد المقبل، وأتمنى أن تكون هذه الجلسة بداية حقيقية لإنهاء الخلافات ولمّ الشمل من جديد، وسأتحدث مع كل واحد منهم بشكل مباشر وجاد."

وأكد يونس أن هذه الدعوة ليست مجرد مبادرة رمزية، بل ضرورة حتمية في ظل ما يعانيه النادي من تعقيدات داخلية وصراعات بين اللجان والأطراف المختلفة، مما يهدد كيان الفريق ويُسهّل عملية تفريغه من عناصره الأساسية.

وتابع حديثه مؤكدًا: "إن لم يُعلن هؤلاء الأربعة أنهم على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الزمالك، فإن الأزمة ستتفاقم أكثر، لأن الخلافات الحالية تُعطّل العمل وتُقسّم الفريق إلى أطراف متناحرة."

واختتم أيمن يونس تصريحاته برسالة صريحة لجميع المعنيين، قال فيها: "حلوا مشاكلكم داخل النادي، وأعيدوا للزمالك هيبته واحترامه. من يرفض الجلوس أو يرى نفسه فوق الكيان، فعليه أن يراجع موقفه، لأن الزمالك أكبر من الجميع."