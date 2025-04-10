نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الأوروبية مباريات دور الستة عشر في بطولة الدوري الأوروبي من أجل متابعة نجومهم المفضلين في البطولة التي يتابعها الكثير من عشاق الكرة العالمية في الموسم الحالي.

يتم نقل مباريات الدوري الأوروبي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة اليوروبا ليج في الموسم الحالي.

نجح أتالانتا الإيطالي في التتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي على حساب باير ليفركوزن الألماني الذي فاز عليه بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري الأوروبي اليوم...

- بوردو جليمت النرويجي ولاتسيو الساعة 7 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- توتنهام وآينتراخت فرانكفورت الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- جلاسيكو رينجرز الإسكتلندي وأتلتيك بلباو الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- ليون ومانشستر يونايتد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر