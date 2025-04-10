نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخمييس 10- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية والمحلية والآسيوية عن مواعيد مباريات الأندية الأوروبية في الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي بالإضافة إلى مباريات الدوري السعودي والدوري المصري في الموسم الحالي.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوري الأوروبي ومباريات دوري المؤتمر الأوروبي بينما تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC سبورت السعودية في حين تقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية بنقل مباريات الدوري المصري.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات...

* الدوري السعودي:

- الشباب والخلود الساعة 6 إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- ضمك والوحدة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد والعروبة الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

* أهم مباريات دوري المؤتمر الأوروبي:

- ليجيا وارسو البولندي وتشيلسي الساعة 7 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- ريال بيتيس وجاغيلونيا البولندي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- سيلجي السلوفيني وفيورينتينا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* مباريات الدوري الأوروبي:

- بوردو جليمت النرويجي ولاتسيو الساعة 7 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- توتنهام وآينتراخت فرانكفورت الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- جلاسيكو رينجرز الإسكتلندي وأتلتيك بلباو الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- ليون ومانشستر يونايتد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* الدوري المصري:

- إنبي ومودرن سبورت الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- الإسماعيلي والاتحاد السكندري الساعة 7 مساء بتوقيت مصر