نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم في مصر بفارغ الصبر استئناف المنتخب الوطني مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه "الفراعنة" منتخب إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات، والمقررة في شهر سبتمبر المقبل.

وتُعتبر هذه الفترة من الأهم في تاريخ المنتخب تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق حلم التأهل للمونديال بعد غياب عن النسخة الأخيرة في 2022.

وتعقب مباراة إثيوبيا مواجهة هامة أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثامنة، ضمن المجموعة التي تضم أيضًا منتخبات غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

وكان منتخب مصر قد حافظ على صدارته للمجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بعد أن حقق 5 انتصارات وتعادل وحيد.