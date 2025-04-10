نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الونش يُمهل الزمالك لحسم التجديد وسط إغراءات أهلاوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محمود حمدي "الونش"، مدافع الزمالك، حسم مستقبله مع القلعة البيضاء، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، مما يتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للإدارة.

وفي ظل الأنباء التي تتحدث عن دخول الأهلي على خط المفاوضات، حرص حسين لبيب، رئيس الزمالك، على الحديث مع اللاعب لمعرفة موقفه، خاصة في ظل العروض المالية المغرية من القلعة الحمراء. وأكد الونش تمسكه بالزمالك، مشيرًا إلى أن الأولوية لديه هي التجديد لناديه.

من جانبه، فتح الزمالك خط تفاوض مع المدافع الدولي لتجديد عقده، وسط رغبة قوية من النادي في استمراره بسبب مستواه المميز والتزامه داخل الملعب وخارجه. وينضم الونش إلى قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الموسم، إلى جانب زيزو وعبد الله السعيد، فيما نجحت الإدارة في تجديد عقد عمر جابر لمدة موسمين.