نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من متابعة كرة القدم العالمية، معرفة معلق مباراة مانشستر يونايتد وليون في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري على ملعب "جروباما" في ذهاب ربع نهائي اليورباليج.

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون مساء اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي للمعلق العماني خليل البلوشي.