نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليون في الدوري الأوروبي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به ليون مساء اليوم الخميس 10-4-2025 على ملعب "جروباما"، في ذهاب ربع نهائي اليورباليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليون في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: ديوجو دالوت، مانويل لوكاتيلي، كاسيميرو، باتريك دورجو.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.