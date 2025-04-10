موعد مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليون الفرنسي مساء اليوم الخميس 10 أبريل 2025، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكان الفريق الإنجليزي قد تأهل إلى ربع نهائي اليورباليج بعد الفوز أمام ريال سوسيداد بنتيجة 5-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما تأهل الفريق الفرنسي إلى نفس الدور بعد الفوز أمام ستيوا بوخارست بعد الفوز بنتيجة 7-1.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليون اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.