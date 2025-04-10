وائل القباني: الزمالك يحتاج ١٠ صفقات جديدة.. ويجب التركيز على الأجانب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل القباني نجم الزمالك السابق، عن احتياجات الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال وائل القباني في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "جوميز أفضل من بيسيرو وقام بتطوير اللاعبين بأفضل شكل ممكن، والزمالك يحتاج إلى ١٠ صفقات جديدة في الصيف المقبل".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك "نيم" الجماهير في ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، ويجب التعلم من الأخطاء خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "الزمالك فشل في خلق الفرص خلال المباريات، تشعر أنه دون أنياب، والأهلي أمام الهلال لم يكن الأفضل ولكنه فاز بالخبرات".