نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني: مجلس الزمالك فشل في ملف زيزو.. لا جدد للاعب ولا وفر له بديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل القباني نجم الزمالك السابق، عن رحيل أحمد مصطفى زيزو، عن الفارس الأبيض، وأزمة اللاعب مع النادي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال وائل القباني خلال تواجده ضيفًا، مع برنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "كشفت توقيع زيزو للأهلي بعد الوصول لمعلومة مؤكدة".

وأضاف القباني: "تفاصيل عقد زيزو مع الأهلي ٤٠ مليون جنيه في العقد و٣٠ مليون من شركة الكرة، و٣٠ مليون إعلانات".

وواصل نجم الزمالك السابق: "طالبت ببيع زيزو بـ ٥.٥ مليون دولار، وقامت الجماهير بسبي، ولماذا لم يوافق مجلس الزمالك على بيع اللاعب ما دام كان على علم بإنه سيرحل للأهلي كوبري".

وشدد: "مجلس الزمالك فشل في ملف زيزو، ولا جدد للاعب ولا وفر بديل له، واللاعب يبحث عن مصلحته لكن مجلس الزمالك غلطان في عدم الموافقة على بيعه بـ٣٠٠ مليون جنيه".

واختتم: "لماذا يهاجم الجمهور اللاعبين ولا يهاجم مجلس الإدارة؟".