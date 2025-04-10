نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مدرب طائرة سيدات الزمالك بعد بلوغ نصف نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب إكرامي هيكل، مدرب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا، التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري، وذلك عقب الفوز على فريق البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وقال "هيكل" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "لاعبات الفريق قدّمن أداءً بطوليًا أمام بطل كينيا، ونفّذن تعليمات الجهاز الفني بدقة قبل وأثناء المباراة، وهو ما ساهم في تحقيق الانتصار المستحق".

وأضاف "هيكل"، أن فريق البنك التجاري يُعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن الفوز عليه يمنح الزمالك دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار نحو تحقيق البطولة والاحتفاظ باللقب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" نظيره فريق الأنابيب الكيني في الدور نصف النهائي من البطولة.