نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف كواليس مكالمة حسين لبيب ومحمود حمدي الونش في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس مكالمة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومحمود حمدي الونش مدافع القلعة البيضاء.
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أمس حدثت مكالمة هاتفية بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومحمود حمدي الونش مدافع الفريق بعد أنباء اقتراب الونش من التوقيع للنادي الأهلي".
واختتم:" محمود حمدي الونش أكد على عدم توقيعه للأهلي وإنه مستعد لتجديد عقده مع الزمالك".