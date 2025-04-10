خالد الغندور يكشف كواليس مكالمة حسين لبيب ومحمود حمدي الونش

واختتم:" محمود حمدي الونش أكد على عدم توقيعه للأهلي وإنه مستعد لتجديد عقده مع الزمالك".

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أمس حدثت مكالمة هاتفية بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومحمود حمدي الونش مدافع الفريق بعد أنباء اقتراب الونش من التوقيع للنادي الأهلي ".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012