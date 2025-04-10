الرياضة

خالد الغندور يكشف كواليس مكالمة حسين لبيب ومحمود حمدي الونش

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خالد الغندور يكشف كواليس مكالمة حسين لبيب ومحمود حمدي الونش

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس مكالمة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومحمود حمدي الونش مدافع القلعة البيضاء.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أمس حدثت مكالمة هاتفية بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومحمود حمدي الونش مدافع الفريق بعد أنباء اقتراب الونش من التوقيع للنادي ".

واختتم:" محمود حمدي الونش أكد على عدم توقيعه للأهلي وإنه مستعد لتجديد عقده مع الزمالك".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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