نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الفني لستيلينبوش الجنوب إفريقي: غياب زيزو أثر على الزمالك ونحن الفريق الأقل حظًا لتحقيق اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ستيف باركر المدير الفني لستيلينبوش الجنوب إفريقي، إنه سعيد بتخطي الزمالك في الكونفدرالية.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "تواجدنا في القاهرة من أجل الفوز والتأهل إلى دور نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "زيزو أفضل لاعب في صفوف الزمالك وبالطبع غيابه عن المواجهة كان لصالحنا".

وأكمل:" تحدثت بعد القرعة أن الزمالك فريق يتمتع بتاريخ كبير وخبرة واسعة في كرة القدم الأفريقية، وستكون مواجهته صعبة، لكنها تحدٍ نرحب به نحن لدينا احترام كبير لهذا النادي".

واستطرد: "سنحتفل الآن ومن الغد سوف نضع كامل تركيزنا على مواجهة سيمبا في دور نصف النهائي".

واختتم:" نحن الفريق الأقل حظًا لتحقيق هذه البطولة لكن هدفنا الآن الفوز في نصف النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية".