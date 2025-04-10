الرياضة

المدير الفني لستيلينبوش الجنوب إفريقي: غياب زيزو أثر على الزمالك ونحن الفريق الأقل حظًا لتحقيق اللقب

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المدير الفني لستيلينبوش الجنوب إفريقي: غياب زيزو أثر على الزمالك ونحن الفريق الأقل حظًا لتحقيق اللقب

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أحمد جودة - القاهرة - قال ستيف باركر المدير الفني لستيلينبوش الجنوب إفريقي، إنه سعيد بتخطي الزمالك في الكونفدرالية.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "تواجدنا في القاهرة من أجل الفوز والتأهل إلى دور نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "زيزو أفضل لاعب في صفوف الزمالك وبالطبع غيابه عن المواجهة كان لصالحنا".

وأكمل:" تحدثت بعد القرعة أن الزمالك فريق يتمتع بتاريخ كبير وخبرة واسعة في كرة القدم الأفريقية، وستكون مواجهته صعبة، لكنها تحدٍ نرحب به نحن لدينا احترام كبير لهذا النادي".

واستطرد: "سنحتفل الآن ومن الغد سوف نضع كامل تركيزنا على مواجهة سيمبا في دور نصف النهائي".

واختتم:" نحن الفريق الأقل حظًا لتحقيق هذه البطولة لكن هدفنا الآن الفوز في نصف النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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