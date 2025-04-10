نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام مرعي: يجب على إدارة الزمالك الرحيل فورا.. ومستوى الناشئين كارثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى عصام مرعي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضبه الشديد، عقب توديع الفارس الأبيض، بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام ستيلنبوش بهدف نظيف.

وقال مرعي، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى:" أنا في حالة صدمة كبيرة، والذي حدث اليوم لا علاقة له بكرة القدم، بل هي أحداث متراكمة منذ فترة، وإدارة النادي لا تعمل لمصلحة الزمالك، بل لمصالح شخصية. ومن الأفضل أن ترحل عاجلا أم آجلا."

وتابع:" قبل ذلك كان هناك إدارات عديدة أخطأت لكنها حققت إنجازات، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شئ سوى الفشل، والسفينة غرقت خلاص.. بداية من ملف زيزو الذي تم التعامل معه بشكل غير صحيح وغير واقعي."

واستكمل:" ليس هناك مسؤول حقيقي داخل نادي الزمالك؛ وفي المرة الأخيرة، التي شاهدت خلالها حسين لبيب عندما قال بأن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، وبعدها اختفى تمامًا."

وعلق مرعي على مستوى ناشئي الزمالك" الناشئين في الزمالك يتم هزيمتهم بالأربعة في الوقت الحالي، ومستواهم كارثي رغم أننا كنا نرى منهم نجوم مثل حسام عبد المجيد".

وأتم:" من هو صاحب القرار الحقيقي في الزمالك؟ ممدوح عباس هو الذي يقود المشهد من الخلف."