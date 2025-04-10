نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: أبو ريدة لا يتربص بحسام حسن.. وإقالته في حالة الفشل الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصدر داخل اتحاد الكرة، ردا على وجود خلافات بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب معسكر شهر يونيه المقبل وموافقة أبو ريدة على غياب لاعبي الأهلي عن المعسكر، قال:"لا يوجد أزمات، وكل ما في الأمر أن حسام حسن كان يرغب في خوض مباراة ودية أمام منتخب قوي، بحضور لاعبي الأهلي والمحترفيين بالكامل".

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور:"أبو ريدة لا يتربص بحسام حسن ولا ينتظر خسارة المنتخب في مباراة ودية خلال شهر يونيه المقبل، من أجل إقالة الجهاز الفني، والحكم عليهم سيكون في أمم إفريقيا نهاية العام الحالي بالمغرب، وفي حالة الإخفاق سيتم توجيه الشكر لهم وتعيين مدير فني آخر لقيادة المنتخب في مونديال 2026".

وتابع المصدر:"جاري الاتفاق مع منتخب أفريقي ضعيف مثلما طلب حسام حسن، لإقامة مباراة ودية بمشاركة وجوه جديدة من اللاعبين بعيدا عن الأهلي والمحترفين، والأقرب حتى الآن جزر القمر".