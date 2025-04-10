نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النادي القسنطيني واتحاد العاصمة في الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي القسنطيني إلى نصف النهائي بعد فوزه بضربات الجزاء بنتيجة 4/3 في اللقاء المثير الذي جمع بينهم بستاد 5 جويليه 1962 ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ملخص أهداف مباراة النادي القسنطيني واتحاد العاصمة

وسجل آدم عليلات الهدف الأول لاتحاد العاصمة في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.

وعاد عبدالنور بلحسيني هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 56 صنع ديب وانتهت المباراة 1/1 وانتقلت لركلات الترجيح وفاز النادي القسنطيني على اتحاد العاصمة 4/3.