"يوم حزين للكرة المصرية".. كريم رمزي ينتقد إدارة الزمالك عقب الخروج من الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - وجّه الإعلامي كريم رمزي انتقاد شديد اللهجة إلى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب الخروج المبكر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة من فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه ''رقم 10" على القناة الأولى:" يوم حزين للكرة المصرية بعد خروج كلا من الزمالك والمصري البورسعيدي من بطولة كأس الكونفدرالية التي تعد من البطولات الضعيفة".

وأضاف:" من المفترض أن فريقي الزمالك والمصري هما أقوى الفرق في الكونفدرالية".

وأوضح موجها رسالته إلى إدارة الزمالك:" قدروا اسم الزمالك ازاي مش عارف تجيب فلوس، وهذا يدل على فشل الإدارة وأنها لا تستطيع أن تدير نادي.

واشار:" في الفترة الماضية كان هناك عدد كبير من المسئولين يتحدثون في نادي الزمالك، لا يوجد إدارة كرة أو مشروع، أو تخطيط للمستقبل داخل النادي، المسؤولين وضعوا أنفسهم تحت ضغط كبير".

وتابع كريم رمزي:" كان يجب على إدارة نادي الزمالك الحالية أن تصارح جماهير الفريق، بأن النادي لا يوجد به أي أموال، ولذلك سيتم اللعب بالناشئين، ولن أتمكن من تجديد عقود اللاعبين، ولكن المسئولين يصرحوا بأنهم سيتعاقدوا مع أفضل اللاعبين وسيجددوا عقد زيزو"

ثم أتم:" مجالس الزمالك عايزة دايما تعيش في جو المؤامرات هو حد اشتغل صح عشان يتقال مؤامرة، "لازم المجلس يلوم نفسه، والمؤامرة على الزمالك تاريخية من الزمالك نفسه".