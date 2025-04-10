نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو وهبي: زيزو ووالده يماطلان في التجديد.. والزمالك يعاني من أزمة مالية طاحنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو وهبي، المرشح السابق لمنصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن اللاعب ووالده لم يُظهرا الجدية الكافية خلال المفاوضات مع إدارة النادي.

وقال وهبي، خلال ظهوره في برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبي، إن متابعته لملف زيزو جعلته يشعر بأن اللاعب ووالده يغيران مطالبهما باستمرار، مضيفًا: "ما وصلني من مجلس الإدارة أن هناك مماطلة واضحة من زيزو ووالده، رغم محاولات الزمالك الكبيرة لتقريب وجهات النظر".

وأشار إلى أن زيزو طلب الحصول على 80 مليون جنيه مقابل التجديد لمدة موسمين فقط، إلى جانب تعديل عقد الموسم الحالي لنفس القيمة، فضلًا عن رغبته في الحصول على جزء كبير من قيمة التعاقد مقدمًا.

واختتم وهبي حديثه بالتأكيد على أن نادي الزمالك يعاني حاليًا من أزمة مالية طاحنة، ما يجعل تلبية هذه المطالب أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق دون الإضرار بالاستقرار المالي للنادي.

