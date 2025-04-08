أوكسي عُمان تحتفي بافتتاح ملاعب الوسطى الرياضية

شارك ممثلو شركة أوكسي عُمان مؤخرًا في حفل افتتاح مشروع ملاعب الوسطى الرياضية، وهو من المشاريع المتميزة برعايةٍ حصرية من أوكسي عُمان وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ويشمل المشروع تشييد ملعب رياضي متعدد الأغراض بالكامل في مدرسة الوسطى للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى تجديد ثلاثة ملاعب رياضية مدرسية إضافية في محافظة الوسطى. أُقيم حفل الافتتاح في مدرسة الوسطى للتعليم الأساسي ، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن علي بن سعيد الغفيلي والي هيماء. وحضر الحفل ممثلًا لشركة أوكسي عُمان عارف الشنفري مدير حقل مخيزنة التابع للشركة. شمل المشروع على تشييد ملعب رياضي متعدد الأغراض بالكامل لمدرسة الوسطى للتعليم الأساسي، وتجديد ثلاثة ملاعب في مدرسة الكحل للتعليم الأساسي، ومدرسة ريما للتعليم الأساسي، ومدرسة اللكبي للتعليم الأساسي بولاية الجازر، مع إضافة مظلات وأسوار حماية. ويشمل المشروع توفير المعدات الرياضية لجميع المدارس الأربع، حيث صُممت الملاعب لممارسة كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. تعليقًا على هذه المبادرة قال ستيفن لوفر الرئيس والمدير العام لشركة أوكسي عُمان: يشرفنا الاحتفاء بافتتاح ملاعب الوسطى الرياضية، ويسعدنا دعم تطوير المرافق الرياضية في محافظة الوسطى. ويعكس هذا المشروع التزامنا بتعزيز رفاهية المجتمع وتزويد الطلاب بالموارد التي يحتاجونها للتفوق والتميُّز. راجين أن تُسهِم هذه المرافق في دعم المواهب الشابة وتعزيز نمط حياة يتّسم بالصحة والنشاط. جديرٌ بالذكر أن هذه المبادرة تندرج تحت مظلة الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع الجهات المعنية الرئيسية، وهي جزءٌ من مسعى أوكسي عُمان والتزامها طويل الأمد لدعم البرامج التي تُعزِّز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تنعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية.

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