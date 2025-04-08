الفيصل الزبير يفتتح موسمه بسباق 6 ساعات على حلبة بول ريكار الفرنسية

ممثلا لسلطنة عمان فـي تحدي جي تي العالمي

يبدأ المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير موسمه الجديد في عالم المحركات، عبر المشاركة مع فريقه المنار للسباقات وبالتعاون الفني مع فريق دبليو أر تي، مشاركاته في تحدي جي تي العالمي 2025 لسباقات التحمل من «أيه دبليو أس» إلى جانب زملائه ينز كلينجمان وبن تاك من حلبة بول ريكار الفرنسية نهاية الأسبوع الحالي.

ويتواجد الفيصل مع فريقه المنار في هذا الحدث المشارك مع نخبة من ابرز السائقين العالميين في سباقات جي تي ممثلا خلالها سلطنة عمان في هذا المحفل العالمي.

ويأتي موسم الفيصل الجديد الحافل بالمشاركات في عشر محطات بين سباقات السرعة والسباقات الطويلة على مختلف الحلبات العالمية وهي نقلة جديدة للفيصل بخوض اكبر عدد من السباقات بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال المواسم المنصرم بالحصول على لقب سباق 24 ساعة في سباق دبي كاول عماني يحصد هذا اللقاب في الفئة الذهبية. وتقام الجولة الافتتاحية مساء يوم السبت القادم وستشهد مشاركة الفيصل مع زميليه البريطاني والألماني على متن سيارة بي أم دبليو طراز «أم 4 جي تي 3 إيفو» في سباقٍ مدته ست ساعاتٍ وبمشاركة 59 سيارة تمثل 10 صانعين من مختلف الفئات. ويمثل هذا السباق فرصةً مثاليةً للفيصل لرفع علم سلطنة عُمان عاليًا في المحافل الدولية مع سعيه لتحقيق المزيد من النجاحات.

ويواجه فريق المنار للسباقات من فريق دبليو أر تي منافسةً في فئة الكأس الذهبي من المرآب 59، فريق أوبتيموم لرياضة المحركات، وفريق أر جيه أن مع سيارات ماكلارين «720 أس جي تي 3 إيفو»، فريق تريسور أتيمبتو للسباقات مع سيارة آودي «أر 8 أل أم أس جي تي 3» وفريق هيربيرث لرياضة المحركات مع سيارة بورشه «911 جي تي 3 آر».

كما تتميز فئة الكأس الذهبي بمشاركة فريق «فيرستابن دوت كوم للسباقات» مع سيارة أستون مارتن الجديدة طراز «فانتاج أيه أم أر جي تي 3» وفريق بول موتورسبورت مع سيارة لامبورغيني «هوراكان جي تي 3».

ويتشارك المنافسون في تحدي جي تي العالمي مع المتسابقين المشاركين في فئات «جي تي 4» و»جي تي 2» الأوروبية وفئة لامبورجيني «سوبر تروفيو».

ستكون هناك فترة للتجارب الحرة مدتها ساعتين للجولة الافتتاحية من تحدي جي تي العالمي 2925 من «أيه دبليو أس» لسباقات التحمل، وتنطلق الساعة 4.20 بعد ظهر الجمعة بتوقيت مسقط. بينما تنطلق مجريات الفترة التمهيدية للتصفيات التأهيلية في الساعة 10 مساءً بتوقيت مسقط.بينما تُقام الأقسام الثلاثة الحاسمة للتصفيات التأهيلية في حلبة بول ريكار الفرنسية بدءًا من الساعة 1.50 ظهرا، بينما تنطلق مجريات السباق الذي تبلغ مدته ست ساعات في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مسقط.

الفيصل الزبير: نسعى للتواجد على منصة التتويج فـي افتتاح الموسم

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير: «أتطلع قدمًا للجولة الأولى من تحدي جي تي العالمي مع فريقٍ جديد وسيارة جديدة، بي أم دبليو «أم 4 جي تي 3 إيفو»، وزملائي في الفريق ينز كلينجمان وبن تاك. سبق لي المشاركة مع بن في سباق دبي 24 ساعة. كانت تلك بدايةً مثاليةً بالنسبة لنا، مع الفوز بذلك السباق معا».

وأضاف: «يشتهر تحدي جي تي العالمي بأنه أصعب بطولة عالم في سباقات جي تي وسباقات التحمل. ندرك أن التحديات ستكون صعبة. أكملنا العديد من التجارب خلال الشهر الماضي، وبذلنا جهودًا كبيرةً. نتطلع قدمًا لنبدأ الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

وأكمل: «سيكون الموسم طويلًا، حيث يتألف من 10 جولاتٍ، وهذه الجولة الأولى التي تتميز بأنها سباق مدته ست ساعاتٍ. لن تكون المهمة سهلة جسديًا، ولكن الجميع في فريق المنار للسباقات متحمس لمواجهة التحديات. هدفنا رفع علم سلطنة عُمان على منصفة التتويج إن شاء الله».