توقيع اتفاقية دعم سباقات الهجن فـي محافظات الوسطى والظاهرة والداخلية

مسقط ـ العُمانية : وقّع الاتحاد العُماني لسباقات الهجن امس اتفاقية مع شركة «أوكسيدنتال عُمان انكربوريتد» لدعم سباقات الهجن التي تقام في مناطق الامتياز بمحافظات الوسطى والظاهرة والداخلية لموسم 2025م، بحضور سعادة باسل بن أحمد الرواس، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب. وقد وقّع الاتفاقية من جانب الاتحاد العُماني لسباقات الهجن الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد، وعن شركة «أوكسيدنتال عُمان» ثامر داود نائب الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والاتصالات والشؤون العامة.

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