اختتام المسابقات الرياضية لفريق الضفتين بالرستاق

الرستاق - من سيف الغافري:

اختتم فريق الضفتين التابع لنادي الرستاق فعالياته الرياضية وقد أقيم الحفل تحت رعاية سعادة خميس بن حمدان الغافري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق بحضور مبارك بن طالب الكيومي رئيس الفريق وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المدعوين والأهالي.تضمن حفل الختام المباراة النهائية لبطولة كرة الطائرة توج فيها فريق الصقور بالفوز على فريق هرنوت بثلاثة أشواط نظيفة ، كما شمل الحفل عرضًا مرئيًا استعرض فعاليات وأنشطة الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية المخطط تنفيذها.وشهد الحفل تكريم الفائزين في مسابقات كرة القدم لفئة الأشبال ، حيث حصل فريق الأهلي على المركز الأول، وجاء فريق النصر في المركز الثاني ، أما في فئة الناشئين حصد فريق النصر المركز الأول وتبعه فريق الأهلي في المركز الثاني ، وفي بطولة البلايستيشن فاز إياد بن أحمد المحفوظي بالمركز الأول ، بينما نال عمر بن سعيد الصلتي المركز الثاني.

وفي مسابقة كرة الطائرة تم تكريم فريق هرنوت بالميداليات الفضية ، بينما توج لاعبو فريق الصقور بالميداليات الذهبية وتقدم قائد قائد الفريق لاستلام كأس البطولة والجائزة المالية.