اللقب الأول

بوخارست ـ العُمانية : توّج لاعب التنس الإيطالي فلافيو كوبولي باللقب الأول في مسيرته الاحترافية بفوزه ببطولة بوخارست المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة».ونجح كوبولي في تحقيق لقب البطولة المقامة على الملاعب الترابية بتغلبه على منافسه الأرجنتيني سيباستيان بايز بمجموعتين دون رد بواقع 6 ـ 4 و 6 ـ 4 في المباراة النهائية التي استمرت ساعة و46 دقيقة.

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