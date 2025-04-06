14 فريقا فـي بطولة كأس نادي بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي: تواصل الفرق الأهلية بنادي بهلاء استعداداتها لانطلاق بطولة كأس نادي بهلاء نسخة عام 2024م المؤجلة الذي سينطلق في السابع عشر من الشهر الجاري، وتقام مباريات الدور الأول للفرق الأربعة عشرة المشاركة بنظام المباراة الواحدة، وتأهل الفائز للدور الثاني الذي سيكون أيضا بمباراة واحدة، فيما يقام دور الأربعة بنظام الذهاب والإياب وتلعب المباريات على ملاعب النادي الرئيسي والفرعي وملاعب عدد من الفرق الأهلية سيتم تحديدها لاحقا، ويشارك في بطولة كأس النادي فرق (الاتحاد والطليعة ووادي سيفم والجزيرة والسور وبلادسيت والهلال والنصر والصحراء والسد والطماح والمستقبل والكور والطلائع البسيوي) وقامت اللجنة الرياضية بإجراء سحب القرعة للفرق المشاركة برعاية سيف بن راشد الشكيلي رئيس مجلس إدارة النادي وبحضور عبدالسلام بن مسعود العبري المشرف الرياضي بنادي الحمراء وعدد من رؤساء الفرق الأهلية والمشرفين الرياضيين بالنادي، وأوضح خميس بن عبدالله بن سالم الهنائي المشرف الرياضي بنادي بهلاء أن القرعة أسفرت عن تأهل فريقي (المستقبل والطلائع البسيوي ) فيما سيتواجه في المجموعة الأولى الجزيرة مع السور والصحراء الكور والاتحاد مع السد وفي المجموعة الثانية سيلتقي النصر مع وادي سيفم والطليعة مع بلادسيت والطماح مع الهلال، وهذه المباريات ستقام بنظام خروج الفريق الخاسر وأكد المشرف الرياضي بنادي بهلاء أن بطولة (دوري النادي - شجع فريقك) ستقام في شهر يونيو ثم بطولة كأس النادي لعام 2025م.

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