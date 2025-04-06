مهرجان لعرضة الخيل بولاية لوى

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: نظمت لجنة الفروسية في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة مهرجان عرضة الخيل التقليدية بمشاركة أكثر من (90) خيلا من ولايات المحافظة الذين تنافسوا على مضمار السباق وسط أجواء حماسية وتشجيع جماهيري - أقيم المهرجان في ميدان الفروسية بالولاية بإشراف الاتحاد العماني للفروسية. رعى الفعالية سعادة سيف بن خالد الريسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى بحضور علي بن عمران المعمري رئيس لجنة الفروسية بلوى.اشتملت فقرات الحفل على همبلة حوريب الخيل وإلقاء بعض القصائد الشعرية، بعدها أقيمت أشواط التحدي والإثارة تضمنت شوط سيف والي لوى للخيول العربية، وأسفرت النتائج عن فوز أصيلة صحار للمالك مربط صحار للخيول العربية بالمركز الأول، وحل في المركز الثاني مسك لمالك أسطبل الخزيمي والمركز الثالث دهماه لمالك أسطبل المخمري - الشوط الثاني فكان شوط سيف المزن للخيول المهجنة فاز في المركز الأول مروان للمالك أسطبل الصوافي وحل في المركز الثاني برق للمالك أسطبل العز وفي المركز الثالث متعابهم للمالك مربط صحار للخيول العربية وتخلل المهرجان فقرة عرضة الخيل التقليدية وبعض مهارات الفرسان واخيرا فقرة تنويم الخيل - وفي الختام جرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط الإثارة وتكريم الجهات الراعية والداعمة للمهرجان.

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