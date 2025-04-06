عمومية نادي العروبة تقر تسديد 90% من المديونية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي :

عقدت الجمعية العمومية بنادي العروبة اجتماعها العادي لعام 2025 برئاسة عبد الحكيم بن محمد البلال المخيني رئيس مجلس ادارة نادي العروبة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ومحسن بن صالح الحربي ممثل من ادارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك بالقاعة الثقافية والرياضية والشبابية بولاية صور، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على المحضر السابق من قبل اعضاء الجمعية وقراءة التقرير الاداري والذي تطرق فيه الى الاعمال التي قام بها مجلس الادارة خلال السنة الماضية والإنجازات التي حققتها الفرق والمشاركات المحلية.

كما شهد الاجتماع قراءة التقرير المالي الذي تناول من خلاله الايرادات والمصروفات والمديونية المالية، قدرت مديونية النادي بـ 517 ألف ريال عماني، حيث تم سداد أكثر من ٩٠% من مديونية النادي والبالغ قدرها ٤٨٤٢٠٠ ريال، والمتبقي ٣٢٨٠٠ ريال، تمثلت في حقوق شخص منظورة في لجنة فض المنازعات بالاتحاد العماني لكرة القدم وقسط البنك الأخير المستحق في مارس القادم ٢٠٢٦ كما تم الانتهاء من سداد حقوق ١٢٠ شخصا من أصل ١٢١ شخصا لهم مستحقات على النادي ليتبقى مستحقات شخص واحد معلقة بسبب القضية القانونية المرفوعة منه والنادي يتابع سير القضية بشكل حثيث.

بعدها فتح باب الانتخاب للمترشحين لعضوية مجلس الإدارة وهما سعد بن عبدالله بن مبارك الساعدي وعبدالعزيز بن محمد بن جمعة المخيني واسفرت نتائج التصويت عن فوز المترشح سعد بن عبدالله بن مبارك الساعدي لحصوله على 33 صوتا؛ ليتم بعد ذلك فتح باب النقاش مع الاعضاء لتوضيح بعض الأمور بمواضيع الاستثمارات في اراضي النادي بولاية صور ومحافظة مسقط اضافة الى اعادة مشاريع الملاعب والصالات والمشاركة ضمن مسابقات المراحل السنية لكرة القدم وكرة الطائرة والكرة الشاطئية والمسابقات الثقافية والمجتمعية.