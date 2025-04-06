طوكيو ـ العُمانية : توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 امس بعد انطلاقه من المركز الأول ليكمل تقدمه حتى النهاية ليحقق أول انتصار له هذا الموسم والرابع تواليا على حلبة سوزوكا.

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