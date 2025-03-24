منتخبنا الوطني الأولمبي يتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة المنتخب الأردني غدا

فـي بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية

كتب ـ خالد الجلنداني :

تأهل منتخبنا الوطني الاولمبي لكرة القدم الى المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا السادسة تحت 23 عاماً التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس الجاري بعد تغلبه على نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 2/‏صفر في المباراة التي جرت احداثها مساء امس الاول على ملعب استاد السيب الرياضي في الدور النصف النهائي حيث سيتلقي غدا في المباراة النهائية أمام المنتخب الاردني الذي تخطى المنتخب السوري بهدف دون رد في الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعين دقيقة مساء على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي سوريا والبحرين في الساعة 8.45 مساءً.

وجاء تأهل منتخبنا لأول مرة في تاريخه الى المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب البحريني بنتيجة 2/‏صفر سجلهما كل من سلطان المرزوق وتركي عبدالله، ولقد نجح منتخبنا بقيادة المدرب الوطني بدر الميمني الذي يتولى لأول مرة قيادة احد المنتخبات الوطنية ويعد هذا انجازا كبيرا للميمني الذي استطاع في مدة قصيرة من اعداد منتخبنا بصورة مثالية وتمكن من الوصول الى النهائي وهذا الامر يعطي دافعا معنويا كبيرا لتحقيق لقب البطولة وهذا الهدف الذي سيعمل عليه الجهاز الفني من أجل تهيئة كافة الظروف المناسبة لتحقيق هذا الهدف المنشود .

وبالعودة الى المواجهات الأخرى فاز المنتخب الكويتي على نظيره اللبناني 1-صفر كما فاز المنتخب السعودي على الإماراتي 2-صفر وبذلك سيتواجه منتخبا الكويت والسعودية لتحديد المركزين الخامس والسادس غدا عند الساعة 8.45 مساءً، على ملعب نادي السيب الذي يشهد كذلك مباراة منتخبي لبنان والإمارات عند الساعة 11.45 مساءً لتحديد المركزين السابع والثامن.

وكانت مباريات الجولة الأولى شهدت فوز الأردن على الكويت، سوريا على لبنان 6-4 بفارق الركلات الترجيحية بعد التعادل 2-2، عمان على السعودية 1-0، والبحرين على الإمارات 2-1.

واعتمد اتحاد غرب آسيا هذا النظام لغايات إفساح المجال أمام المنتخبات لخوض أكبر عدد ممكن من المباريات، وخصوصاً أن البطولة تأتي في سياق التحضيرات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات هذه الفئة المقررة في سبتمبر 2025.

ويشار إلى أن النسخة الخامسة من بطولة تحت 23 عاماً، كانت أقيمت العام الماضي بضيافة مدينة الإحساء السعودية بمشاركة السعودية والأردن والعراق والإمارات، وهي من ضمن المنتخبات التي كانت تأهلت عن منطقة غرب آسيا إلى النهائيات القارية – قطر 2024، إضافة إلى منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، وكضيوف وتلبيةً لدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لهم وفاز المنتخب الكوري الجنوبي بلقب تلك النسخة.

وأقيمت النسخة الرابعة من البطولة في العراق عام 2023 وظفر المنتخب المضيف باللقب على حساب المنتخب الإيراني، فيما كان الاتحاد السعودي استضاف خلال نوفمبر عام 2022 النسخة الثالثة، وفاز المنتخب المضيف باللقب، مقابل حلول المنتخب القطري بالمركز الثاني، وسوريا ثالثاً.

كما سبق، وأن استضاف الاتحاد السعودي النسخة الثانية من البطولة عام 2021، ووقتها فاز المنتخب الأردني باللقب وحل المنتخب السعودي ثانياً، فيما أقيمت النسخة الأولى عام 2015 في قطر وحل بها المنتخب السوري ثانياً والقطري ثالثاً، وإيران أولاً.