شناص ـ من إبراهيم الفارسي: توج فريق الاتحاد بطلا لبطولة دوري الدرجة الأولى للفرق الأهلية لكرة القدم بنادي السلام، وجاء تتويج فريق الاتحاد بالبطولة بعد تغلبه على فريق الحد بركلات الجزاء الترجيحية 12/‏13 من أصل (17) ركلة لكل فريق بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، رعى حفل الختام سعادة أحمد بن سعيد الشرقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى. المباراة جاءت متكافئة من الفريقين على مدار شوطيها وسجالا فيما بينهما مع وجود أفضلية لفريق الاتحاد من حيث الاستحواذ وضياع فرص محققة للتسجيل، بينما اعتمد فريق الحد على الكرات المرتدة والكرات الطويلة ولعب بفريق منظم دفاعيا لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء انتهت 12/‏13 وتتويج فريق الاتحاد بطلا لبطولة دوري الدرجة الأولى لعام 2025 بعدها قام راعي المناسبة بتكريم اللاعبين المتميزين في البطولة، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب اللاعب هشام العمراني من فريق الاتحاد ونال جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة اللاعب علي المعمري من فريق الحد وفاز بجائزة هداف البطولة اللاعب هزاع الخنصوري من فريق النصر برصيد (5) أهداف، كما تم تكريم اللجان المنظمة والمساهمين، وتسليم الميداليات الفضية لفريق الحد وصيف البطولة ثم تتويج فريق الاتحاد بكأس البطولة والميداليات الذهبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتويج فريق الاتحاد بطلا لدوري الدرجة الأولى بنادي السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.