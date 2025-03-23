الاتحاد يفوز ببطولة فريق السد بولاية ببهلاء

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: احتفل فريق السد ببلدة وادي قريات التابع لنادي بهلاء باختتام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم والتي نظمها الفريق لأعضاء الفريق، رعى حفل ختام البطولة والمباراة النهائية بين فريقي الاتحاد والأهلي المهندس سليمان بن سالم العوفي، و انتهت المباراة بفوز الاتحاد. بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب معتز الشكيلي ليتوج الاتحاد بالبطولة والأهلي بالمركز الثاني، أدار المباراة الحكم سيف الهنائي ومحمد الهنائي وجلال الشكيلي . الجدير بالذكر أنه تم تشكيل الفرق ومسمياتها من قبل أعضاء اللجنة الرياضية بالفريق، وشارك في البطولة أكثر من 55 لاعبا، وبعد المباراة النهائية قام المهندس سليمان بن سالم العوفي بتكريم اللجان المنظمة والحكام وتوزيع 45 هدية للأشبال والناشئين.

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