التعادل يحسم قمة السودان والسنغال

التعادل يحسم قمة السودان والسنغالاحتفظ المنتخب السوداني بصدارته للمجموعة الثانية، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعد تعادله مع ضيفه السنغالي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة الخامسة، والتي شهدت أيضا تعادل موريتانيا مع توغو بنتيجة 2- 2.

ففي المباراة الأولى، تعادل المنتخب السوداني مع ضيفه المنتخب السنغالي من دون أهداف.

وأخفق المنتخبان في تسجيل أي أهداف خلال الشوطين، على الرغم من الفرص الضائعة، لتعكس هذه النتيجة الأداء الدفاعي القوي لكل منهما، لكن منتخب السودان نجح في تحقيق التعادل وتعزيز الصدارة.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب السوداني صدراته للمجموعة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة، بفارق نقطة عن منتخب الكونغو الثاني بـ 10 نقاط، ونقطتين عن السنغال صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وفي المباراة الثانية من الجولة الخامسة لحساب المجموعة ذاتها، تعادل منتخب موريتانيا مع مضيفه توغو بنتيجة 2- 2، في المباراة التي جمعتهما في توغو.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف عن طريق تيباولت كليدجي بعد مرور أربع دقائق من انطلاقة المباراة.

وفي الشوط الثاني قلب منتخب موريتانيا الطاولة بتسجيله هدفين سجلهما أبو بكر كوايتا وعبد الله محمود في الدقيقتين (52 و55)، لكن أهويكي دينكاي سجل هدفا ثانيا لتوغو في الدقيقة (69) لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ورفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى نقطتين من تعادلين وثلاث هزائم، وبقي في المركز الخامس ليضعف حظوظه في المنافسة على التأهل.

وفي المقابل، رفع منتخب توغو رصيده إلى 4 نقاط من 4 تعادلات، لكنه يبقى في المركز الرابع.

وتستضيف موريتانيا في الجولة القادمة منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما ستخوض توغو اختبارا جديدا للغاية في نفس اليوم، عندما يحل ضيفا على السنغال /الثلاثاء/ المقبل.

كما شهدت مباريات هذه الجولة، فوز المغرب على النيجر بنتيجة (2- 1)، ومصر على إثيوبيا بهدفين نظيفين، وتعادل غينيا مع الصومال من دون أهداف.