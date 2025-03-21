دوري الأمم: فوز ألمانيا وكرواتيا والدنمارك

دوري الأمم: فوز ألمانيا وكرواتيا والدنماركقلب المنتخب الألماني الطاولة على مضيفه الإيطالي وفاز عليه 2 - 1، مساء الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبعدما تقدمت إيطاليا بهدف ساندرو تونالي (9)، أدرك البديل تيم كلايندينست التعادل (49)، قبل أن يسجل ليون غوريتسكا هدف الفوز (76).

وفي زغرب، خطت كرواتيا خطوة مهمة نحو بلوغ الدور نصف النهائي بعد فوزها على ضيفتها فرنسا 2 - صفر. سجل هدفي كرواتيا أنتي بوديمير (26) وإيفان بيريشيتش (45+1).

وفي كوبنهاجن، اقتنص منتخب الدنمارك فوزا ثمينا من ضيفه البرتغالي 1 ـ صفر.

وتحصل منتخب الدنمارك على ضربة جزاء في الدقيقة 23 نتيجة لمسة يد ضد ريناتو فيجا، لكن كريستيان إريكسن اهدرها. وتقمص راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي دور البطولة بتسجيله هدف الفوز للدنمارك في الدقيقة 78 بتسديدة بقدمه اليمنى بعد تمريرة من أندريس سكوف.

وفي أمستردام، انتزع المنتخب الإسباني تعادلا في الدقائق الأخيرة مع مضيفه الهولندي 2 ـ 2.

وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة التاسعة عن طريق نيكو ويليامز، قبل أن يدرك كودي جاكبو التعادل لهولندا في الدقيقة 27. وسجل المنتخب الهولندي الهدف الثاني عن طريق تياني رايندرز في الدقيقة 46، لكن الفريق المضيف عانى من النقص العددي لدى طرد لاعبه جوريل هاتو في الدقيقة 81. ونجح المنتخب الإسباني في استغلال النقص العددي في صفوف مضيفه، ليسجل الهدف الثاني عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وستقام مباريات الإياب بين المنتخبات الثمانية يوم الأحد المقبل.. على أن يقام الدور نصف النهائي والنهائي من المسابقة في الفترة بين 4 و8 يونيو القادم.