تونس تعزز صدارتها بنقاط ليبيريا

تونس تعزز صدارتها بنقاط ليبيرياحقق المنتخب التونسي فوزا ثمينا على نظيره الليبيري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء بمونروفيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام العام المقبل بالولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

ويدين المنتخب التونسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه حازم المستوري الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد مرور أربع دقائق من بداية المباراة.

وبهذا الفوز، عزز المنتخب التونسي صدارته للمجموعة الثامنة بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق خمس نقاط عن منتخب ناميبيا الثاني، والذي سيخوض مباراته في الدور ذاته الخميس أمام نظيره منتخب مالاوي، بينما ظل منتخب ليبيريا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وفرض المنتخب التونسي أسلوبه وتفوق تكتيكيا منذ انطلاقة اللقاء، بعد أن أوقف جميع محاولات أصحاب الأرض.

ولحساب المجموعة الرابعة، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إسواتيني مع نظيره الكاميروني.

ورغم التعادل، بقي منتخب الكاميرون في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ليبيا الثاني والرأس الأخضر صاحب المركز الثالث، فيما ظل منتخب إسواتيني في ذيل الترتيب، عقب حصوله على أول نقطة في مشواره بالمجموعة.

وضمن الدور ذاته، لحساب المجموعة التاسعة، تغلب منتخب مدغشقر على نظيره منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة (4 - 1).

ورفع منتخب مدغشقر رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه وهما منتخبا جزر القمر وغانا، فيما تجمد رصيد منتخب أفريقيا الوسطى عند 4 نقاط، ليظل في المركز الخامس، وسيلتقي منتخب جزر القمر مع مالي اليوم الخميس، فيما تلتقي غانا مع ضيفتها تشاد، متذيلة الترتيب بلا نقاط، غد الجمعة.