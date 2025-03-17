ختام بطولة جمعية الصحفيين العمانية للبادل بمحافظة ظفار

صلالة ـ العُمانية: تُوِّجَت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار بكأس بطولة جمعية الصحفيين العُمانية الرمضانية للعبة البادل الرياضية التي نظَّمتها لجنة الصحفيين العُمانية بالمحافظة على ملاعب النقطة الذهبية بمدينة السعادة، بمشاركة عدد من دوائر وأقسام التواصل والإعلام من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.

رعى حفل ختام البطولة الرياضية خالد بن عبدالله العبري، مدير عام المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار، بحضور باسل بن محمد الرواس، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، ومحمود بن سهيل تبوك، رئيس لجنة الصحفيين العُمانية بالمحافظة، وجمع من المهتمين. جاء فوز فريق تعليمية ظفار بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق مطارات عُمان بنتيجة (2/‏0)، الذي حل في المركز الثاني. بينما تُوِّج بالمركز الثالث فريق بلدية ظفار بعد فوزه على فريق ميناء صلالة (2/‏0).

الجدير بالذكر أن رياضة البادل تُعَد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تجذب عشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم، حيث تجمع بين التنس وكرة الريشة، وتُلعب على ملاعب مغلقة تتيح للاعبين الاستفادة من الجدران في تسديد الكرة. وقد شهدت هذه الرياضة تزايدًا في شَعبيتها خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تحظى بمتابعة واسعة، مما يعكس النمو الكبير في اهتمام الجماهير بالرياضات الحديثة.