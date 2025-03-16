تعثر نابولي وفوز روما وبولونيا في الكالتشيو
فاز روما على ضيفه كالياري بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أرتم دوفبيك في الدقيقة 62. ورفع روما رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين خلف لاتسيو صاحب المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كالياري عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق أربع نقاط عن إمبولي صاحب المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط للدرجة الثانية.
وفي مباراة أخرى، تعادل فينيزيا مع نابولي من دون أهداف.
وارتفع رصيد نابولي إلى النقطة 61 في المركز الثاني، كما رفع فينيزيا رصيده للنقطة 20 في المركز 19 وقبل الأخير.
كما فاز بولونيا على لاتسيو بخماسية دون رد. ورفع بولونيا رصيده للنقطة 53 في المركز الرابع، فيما بقي رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز السادس.
وتغلب فيورنتينا على ضيفه يوفنتوس 3-0، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة خلف روما السابع، وبفارق نقطتين خلف لاتسيو صاحب المركز السادس.
وجاء هذا الفوز ليعزز من أمال فيورنتينا في الحصول على بطاقة مؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، حيث بات على بعد ثلاث نقاط فقط من يوفنتوس صاحب المركز الخامس، وأربع نقاط خلف بولونيا الرابع.
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