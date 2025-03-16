منتخبنا للقدم الشاطئية يبدأ معسكره الخارجي استعدادا لنهائيات آمم آسيا

بدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته ضمن معسكره الخارجي المقام حاليا في مملكة تايلاند قبل الدخول في اجواء نهائيات كأس أمم آسيا والتي ستقام بمدينة بتايا التلايلاندية خلال الفترة من 20 الى 30 مارس الجاري، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم البحرين وماليزيا وفيتنام والمؤهلة لكأس العالم التي ستقام في سيشيل شهر مايو المقبل وخاض منتخبنا اولى تدريباته مساء امس الاول على الملعب الفرعي بشاطئ جومتين أرينا ويهدف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني طالب الثانوي من هذه المعسكر الذي من المحتمل ان يخوض خلاله مباريات ودية تسبق البطولة الى المحافظة على المستوى الفني للاعبي منتخبنا بعد خوضهم 4 تجارب ودية امام منتخبي بيلاروسيا وروسيا خرج من خلالها منتخبنا بالعديد من المكاسب التي سيكون لها الاثر الايجابي له في البطولة . وتضم قائمة منتخبنا المختارة للبطولة الاسيوية 14 لاعبا هم :خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي ونوح بن سالم الزدجالي ومشعل بن هلال العريمي وأحمد بن ربيع العويسي وسالم بن محمد العريمي ويونس بن سالم العويسي وسامي بن فائل البلوشي ويحيى بن جمعة المريكي وعبدالرحمن بن علي الفزاري ومسلم بن محفوظ العريمي وماجد بن عبدالله العفاري وأمجد بن عبدالله الحمداني .

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