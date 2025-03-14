يوروبا ليغ: تأهل بلباو ولاتسيو ويونايتد

يوروبا ليغ: تأهل بلباو ولاتسيو ويونايتدتأهل فريق أتلتيك بيلباو الإسباني للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد فوزه على ضيفه روما الإيطالي 3-1، مساء الخميس في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل ثلاثية الفريق الإسباني كل من نكولاس ويليامز هدفين في الدقيقتين (45 و82)، ويوري بيرشيش في الدقيقة (68)، فيما أحرز لياندرو باراديس هدف روما الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (90+1).

ولعب روما 80 دقيقة بعشرة لاعبين بعد تلقي مدافعه ماتس هوميلس للبطاقة الحمراء في الدقيقة (10).

وتأهل أتلتيك بيلباو متفوقا بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد أن خسر لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وبلغ مانشستر يونايتد دور الثمانية بعد فوزه الكبير على ريال سوسيداد الإسباني 4-1، ليتأهل اليونايتد فائزا بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين بعد أن تعادل في لقاء الذهاب 1-1.

ومن جانبه، تأهل لاتسيو، القطب الكروي الثاني للعاصمة الإيطالية بشق الأنفس بعدما انتزع هدف التعادل أمام فيكتوريا بلزن التشيكي (1-1، و3-2 في مجموع المباراتين) في الدقيقة 77 عبر أليسيو رومانيولي بعدما منح بافل سولك التقدم للضيوف (52).

وجدد أينتراخت فرانكفورت الألماني تفوقه ذهابا على أجاكس الهولندي 2-1، وتغلب على ضيفه 4-1 ليحسم تأهله بفوزه بمجموع المباراتين 6-2.

وحسم غليمت النرويجي مقعده في ربع النهائي على الرغم من خسارته أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني 1-2، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة.

ونجح تشيلسي في حجز مقعده بعد فوزه الصعب على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 1-0، ليحسم مجموع المباراتين 3-1 بعدما كان قد فاز ذهاباً 2-1.

وتأهل ليون الفرنسي الى ربع النهائي بتغلبه على ستيوا بوخارست الروماني برباعية نظيفة.

وجدد ليون فوزه على ستيوا بوخارست الروماني اليوم بعد تغلبه عليه في مباراة الاياب بنتيجة (3 -1)، ليتأهل الى ربع النهائي بمجموع المباراتين (7 -1).