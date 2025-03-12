باريس يُقصي ليفربول وتأهل إنتر وبايرن

باريس يُقصي ليفربول وتأهل إنتر وبايرنتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح (4-1) بعد انتهاء الوقتين الرسمي والإضافي بنتيجة (1-0) لصالح النادي الفرنسي الذي خسر لقاء الذهاب على أرضه بالنتيجة ذاتها ليصبح اللقاء تعادلا (1 -1).

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم التأهل وبرع حارس باريس سان جيرمان في التصدي لركلتين سددهما داروين نونيز وكيرتس جونز من جملة ثلاث ركلات سددها النادي الإنجليزي في الوقت الذي سدد فيه لاعبو باريس سان جيرمان الركلات الأربع بنجاح في مرمى ليفربول.

وكان باريس سان جيرمان قد أنهى المباراة في وقتها الرسمي والإضافي بهدف أحرزه عثمان ديمبلي في الدقيقة (12).

وبتأهله سيواجه باريس سان جيرمان في ربع النهائي الفائز من مباراة أستون فيلا الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي التي ستقام غدا الأربعاء.

وفي مباراة أخرى من الدور ذاتها، تأهل إنتر ميلان الإيطالي لربع النهائي بعد فوزه على ضيفه فينورد الهولندي، بهدفين مقابل هدف ليتأهل للدور ربع النهائي بفوز (بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وسجل ثنائية إنتر ماركوس تورام في الدقيقة (8) وهاكان تشالهانوجلو من علامة الجزاء (51)، فيما جاء هدف فينورد عبر جاكوب مودر من ركلة جزاء (42).

وسيواجه إنتر، بايرن ميونخ الألماني في ربع النهائي، بعد تأهل الأخير على حساب مواطنه باير ليفركوزن، بعدما كرر فوزه 2 - صفر في إياب دور الستة عشر بأقدام لاعبه الإنجليزي هاري كين (52) والمدافع الكندي ألفونسو ديفيز (71).

وحسم النادي البافاري مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 3 - صفر، ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 5 - صفر.