برشلونة إلى ربع نهائي الأبطال
حجز نادي برشلونة مقعدا له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-1 في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الثلاثاء.
وأحرز النجم البرازيلي رافينيا هدفين للفريق الكتالوني الأول والثالث في الدقيقتين (11، و42) وتخللهما هدف زميله النجم الصاعد لامين جمال الذي سجله عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.
بينما سجل المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي هدف الفريق البرتغالي الوحيد بعد مرور 13 دقيقة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
وسيكون فريق برشلونة في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" بانتظار الفائز من مواجهة فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل (1-1) يوم الثلاثاء الماضي، في ملعب الفريق الألماني "سيغنال إيدونا باريك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة إلى ربع نهائي الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.