برشلونة إلى ربع نهائي الأبطال

برشلونة إلى ربع نهائي الأبطالحجز نادي برشلونة مقعدا له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-1 في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الثلاثاء.

وأحرز النجم البرازيلي رافينيا هدفين للفريق الكتالوني الأول والثالث في الدقيقتين (11، و42) وتخللهما هدف زميله النجم الصاعد لامين جمال الذي سجله عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

بينما سجل المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي هدف الفريق البرتغالي الوحيد بعد مرور 13 دقيقة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وسيكون فريق برشلونة في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" بانتظار الفائز من مواجهة فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل (1-1) يوم الثلاثاء الماضي، في ملعب الفريق الألماني "سيغنال إيدونا باريك".